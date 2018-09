Asia Argento, Jimmy Bennet torna ad accusarla in Tv a non è l’arena

Roma – L’attore americano Jimmi Bennet in Italia, alla trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, per tornare ad accusare Asia Argento del presunto rapporto sessuale che avrebbe avuto con l’attore, all’epoca dei fatti ancora minorenne, in una stanza dell’ hotel Ritz Carlton a Marina del Rey, in California.

Il giovanissimo attore americano, ha partecipato alla trasmissione per raccontare di quell’incontro che gli avrebbe sconvolto la vita, al punto di non riuscire più ad avere incarichi importanti e da intentare una causa contro i genitori per i compensi che gli avrebbero sottratto.

Bennet è tornato ad accusare Asia Argento raccontando che fu lei a prendere l’iniziativa che lo ha portato tra le sue braccia e che il rapporto avuto con lei è stato “completo” e consumato in un’atmosfera morbosa nella quale lui si sentiva in una condizione di sudditanza psicologica e lei avrebbe esercitato una forte pressione lavorativa parlando di un film che avrebbe voluto girare con lui.

Una versione dei fatti diametralmente opposta a quella raccontata da Asia Argento che ha prima negato tutto per poi ammettere un incontro di natura sessuale con il ragazzo ma che sarebbe avvenuto per esplicita insistenza di lui.

Mentre resta doveroso attendere l’esito delle cause legali per poter far luce su quanto sia effettivamente accaduto, i fan di Asia Argento passano al contrattacco e si domandano quanto sia stato speso, dagli autori del programma di Giletti, per portare l’attore americano in Italia e fargli ripetere sostanzialmente quanto già detto e ripetuto in moltissime tv americane. Un’esclusiva che ha richiamato un pubblico molto numeroso e attirato dalle “rivelazioni” del giovane attore ma anche dalla morbosità legata ai presunti rapporti sessuali avuti con Asia Argento.

I fan sperano anche che Asia, che ha ripetuto di poter dimostrare ogni cosa in sede legale, possa restare al suo posto di giudice di X factor dove ha convinto il suo carattere e la sua determinazione e dove un nuovo giudice, dopo l’allontanamento per lo scandalo, non è ancora stato trovato.