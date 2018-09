Genova Prà, svastiche naziste all’ingresso del poliambulatorio di Villa De Mari

Genova – Svastiche e scritte naziste sul portone di ingresso del poliambulatorio di Villa De Mari a Prà. L’incursione di uno o più vandali è avvenuta nel fine settimana e alcuni simboli dell’orrore nazista sono stati tracciati proprio sulle colonne dell’ingresso del centro sanitario del ponente genovese.

Armato di una bomboletta di vernice nera l’anonimo teppista ha tracciato segni che hanno destato grande amarezza tra i frequentatori, alcuni di origini ebraiche e con parenti che purtroppo hanno subito sulla propria pelle l’orrore che accompagnava, non troppo tempo fa, quella simbologia sinistra e crudele.

La presenza delle svastiche è stata segnalata alle autorità e gli utenti hanno chiesto che chi di dovere intervenga al più presto per cancellare le scritte e le svastiche.

Le forze dell’ordine potrebbero poi visionare il contenuto delle telecamere di sicurezza per individuare l’autore o gli autori della bravata anche per comprendere se si tratta di una “ragazzata” o qualcosa di più preoccupante nel caso il responsabile militasse in qualche organizzazione para-politica.