Sergio Mattarella oggi al Salone Nautico di Genova con la possibile visita alla zona rossa

Genova – Arriverà via mare, a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi in visita al Salone Nautico. Il capo dello Stato arriverà su un aereo presidenziale e poi, senza uscire dall’aeroporto Cristoforo Colombo, salirà sulla motovedetta per arrivare alla Foce, alla Fiera, senza alcun intoppo del traffico e senza causare disagi con un corteo presidenziale che causerebbe ovviamente delle ripercussioni sulla viabilità.

Il presidente Mattarella incontrerà prima una delegazione di studenti delle scuole dove studiano i bambini figli degli sfollati e poi, intorno alle 11, inizierà la sua visita al Salone della “riscossa”.

Un appuntamento atteso dalla città e dagli stessi organizzatori del Salone Nautico che potrebbero poter salutare l’edizione 2018 con un aumento dei visitatori che è un buon augurio per la riscossa del turismo nel capoluogo ligure dopo il disastro di ponte Morandi.

Alcune indiscrezioni parlano di una possibile “visita” veloce del presidente della Repubblica Mattarella nella zona rossa, per portare una parola di conforto agli sfollati e per raccogliere le loro speranze in attesa che il Decreto Genova veda la luce.