Cercafunghi muore in Val d’Aveto al passo del Pescino

Genova – Un cercafunghi è deceduto, questa mattina, nella zona di Alpepiana, nel comune di Rezzoaglio, in Val d’Aveto, cadendo mentre cercava i preziosi frutti del bosco. L’uomo, un 67enne, è scivolato in un dirupo compiendo un volo di una decina di metri ed è morto per le ferite riportate nell’impatto.

A dare l’allarme i due compagni di escursione che lo hanno sentito urlare e poi hanno compreso cosa era accaduto. Una chiamata al 112 ha fatto scattare i soccorsi e l’elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo per raggiungere il valico del Pescino ma senza riuscire ad operare per via delle forti raffiche di vento che interessano la zona da ieri sera.

Le squadre a terra hanno dovuto faticare per raggiungere il corpo dell’uomo ormai deceduto in fondo al dirupo. Le speranze di trovarlo ancora in vita sono state smentite dai fatti e non è rimasto che constatare il decesso e trasferire il corpo ormai senza vita all’obitorio. Qui il medico legale ha riscontrato una ferita alla testa che sarebbe la causa del decesso.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche squadre del soccorso alpino e della protezione civile. La vittima risiedeva nel piacentino.