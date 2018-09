Nadia Toffa racconta in un libro la sua battaglia contro il Cancro

Milano – Un libro per raccontare come si combatte il cancro e per “spiegare” come l’esperienza non debba essere vista necessariamente come “una sfiga” ma, piuttosto, come una “opportunità”.

“Fiorire d’inverno” è il titolo del libro che Nadia Toffa, celebre presentatrice della trasmissione “Le Iene” presenterà il prossimo 9 ottobre, con l’uscita ufficiale nelle librerie Mondadori.

Un libro-racconto che narra della “sfida più difficile della mia vita” ma che si sta trasformando anche nell’occasione per ripensarla, la vita, e un invito a viverla meglio e con più calma e attenzione ai particolari.

Per farlo Nadia Toffa ha parlato del libro anche in un posto su Facebook

«Ecco qui Ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il #cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità».

