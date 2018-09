Varazze, incendio in una falegnameria in località Faie

Varazze – Intorno alle 5.45 di questa mattina i Vigili del Fuco di Savona sono intervenuti in località Faie, nei pressi di Varazze, per domare un incendio divampato in una baracca adibita a falegnameria.

La struttura, di circa 60 metri quadri, è stata distrutta totalmente dalle fiamme, nonostante il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso. Le fiamme hanno raggiunto anche un’abitazione nei pressi della baracca, facendo sciogliere completamente la grondaia e macchiando la facciata del palazzo.

Non ci sono stati feriti o intossicati, e i Vigili del Fuoco stanno continuando le operazioni di smassamento.