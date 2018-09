Incidente mortale a Multedo, morto un ragazzo di 22 anni

Genova – Incidente mortale, ieri sera, a Multedo. Un ragazzo di 22 anni che viaggiava a bordo d una moto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e si è scontrato con una vettura che procedeva in senso opposto.

Un urto violentissimo che ha sbalzato il giovane dalla sella facendogli compiere un volo terribile che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e i mezzi delle forze dell’ordine ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. La polizia municipale ha raccolto tutti gli elementi utili alla ricostruzione di quanto avvenuto e per individuare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.