Bolzaneto, incidente al casello autostradale: traffico in tilt

Genova – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina all’altezza del casello autostradale di Genova Bolzaneto.

Ancora da chiarire la dinamica che ha provocato il ferimento di un motociclista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

L’incidente ha provocato ulteriori rallentamenti alla viabilità urbana sia per chi si muove da nord sulla statale dei Giovi sia per gli utenti in viaggio in autostrada, in uscita al casello.

Disagi e rallentamenti anche in tutto il ponente. Già dalle prime ore della mattina si sono registrati forti rallentamenti già dalle prime ore della mattina in via Merano, Soliman, Puccini, Albareto e Siffredi.

La zona è presidiata dalle pattuglie della Polizia Locale presenti in tutte le direttrici in modo da regolare la circolazione delle principali intersezioni.