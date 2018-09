Cornigliano, incendio in uno scantinato in via Bertolotti

Genova – Paura ieri pomeriggio in via Bertolotti a Cornigliano per un incendio che ha interessato uno scantinato.

La chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata intorno alle 17.00. In pochi minuti gli operatori sono arrivati sul posto trovando i locali al piano terra di una palazzina avvolti dalle fiamme.

Il fumo che si è sprigionato dall’incendio ha invaso l’appartamento soprastante che, fortunatamente, non aveva persone al suo interno.

Il locale è stato completamente annerito e una bombola di GPL è stata allontanata dalle fiamme e portata in una zona sicura.

Per consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire e domare l’incendio, gli uomini della Polizia Municipale presenti sul posto hanno chiuso la strada al transito veicolare.

La strada è stata riaperta al regolare scorrimento alle 18.20.

Al momento sono ancora da chiarire le cause che hanno innescato il rogo.