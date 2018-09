Ponte Morandi, nel decreto Genova 250 assunzioni negli enti pubblici

Genova – La Regione Liguria, la città metropolitana di Genova e il Comune potranno assumere complessivamente per gli anni 2018 e 2019 “fino a 250 unità”

La assunzioni saranno autorizzate per far fronte alle necessità conseguenti al crollo del ponte Morandi, previa autorizzazione del Commissario delegato per l’emergenza. E’ quanto prevede la bozza finale del decreto Genova, ora all’esame del Qurinale. Le precedenti versioni del testo parlavano di 500 unità.

Le assunzioni sono con contratti a tempo determinato e con funzioni di personale civile, polizia locale e supporto all’emergenza.