Arenzano (Genova) – Una notte senz’acqua per consentire tutte le verifiche del caso sulla condotte dell’acqua.

Accadrà dalle 21.00 di martedì 2 ottobre alle ore 6.00 del 3 ottobre e riguarderà via Gasca.

A darne notizia è AM.TER spiegando la necessità della sospensione idrica per le verifiche sulla rete di distribuzione.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori saranno posticipati con le stesse modalità orare il giorno successivo.