Autovelox – Multato perché andava a 914 km/h

Auderghem (Belgio) – Ha ricevuto una sanzione per velocità eccessiva ma quando è andato a ritirare la multa ha scoperto che il telelaser lo aveva “visto” correre a 914 km/h. Un automobilista belga potrebbe diventare il nuovo recordman di velocità su strada se solo registrasse la “prova” sul Guiness dei Primati per aver guidato la sua auto, un’utilitaria senza alcuna preparazione particolare, ad un soffio dalla velocità del suono e, per di più, su una comune strada regionale.

L’uomo, incredulo, ha pagato la sanzione e poi ha presentato ricorso alle autorità chiedendo che la multa venga annullata per palese errore tecnico di valutazione.

Una scelta per di più “obbligata” poichè la legge belga punisce con il ritiro della patente chi supera i limiti oltre una certa misura.

Nonostante la “correzione” tecnica a 859 km/h, una riduzione automatica del 5%, l’automobilista avrebbe guidato sulla strada cittadina ad una velocità più vicina a quella di un jet supersonico piuttosto che a quella di una vettura familiare.

Il caso sta evidentemente facendo il giro dei Social ma non è il primo di questo tipo in Belgio. Lo scorso anno un automobilista è stato sorpreso a viaggiare ad oltre 600 km/h dallo stesso tipo di telelaser che, evidentemente, hanno qualche problema tecnico.

Abbastanza da far scattare molte proteste da parte delle associazioni degli automobilisti che si domandano quante delle multe quotidianamente elevate sulle strade del Belgio (e forse non solo in quel paese) siano in realtà degli “errori tecnici”.

Quasi certamente l’automobilista superman otterrà giustizia, visto l’enorme ed incredibile velocità misurata dagli strumenti ma ben più difficile poter dimostrare che l’autovelox ha “aumentato” di qualche chilometro la velocità rilevata ma senza “strafare”.