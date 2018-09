Giornata Mondiale per il Cuore a Genova, iniziative sulla prevenzione delle malattie cardiache e screening gratuito

Genova – L’Associazione 50&Più – Genova, in collaborazione con UnicefGenova, ha deciso di aderire alla Giornata Mondiale per il Cuore organizzando due interessanti iniziative aperte al pubblico e completamente gratuite.

La prima si terrà oggi, venerdì 28 settembre, alle ore 10 presso l’aula magna del Liceo Artistico Klee Barabino di viale Orti Sauli 34, dove sarà possibile assistere alla conferenza “Fibrillazione atriale: prevenzione”. I Professori Ugo Armani e Antonietta Piana diffonderanno preziose informazioni su una malattia che in certi casi può essere asintomatica. Durante l’incontro, saranno distribuiti degli opuscoli informativi in cui saranno contenute ulteriori informazioni.

Domani, sabato 29 settembre, data effettiva della Giornata Mondiale per il Cuore, la prevenzione verrà messa in pratica in piazza De Ferrari, presso il gazebo dell’Associazione 50&Più e Unicef, nei pressi del monumento a Garibaldi. Dalle ore 14.30 alle ore 18.30, personale specializzato sarà a disposizione per fornire informazioni e soprattutto per sottoporre gratuitamente agli interessati uno screening gratuito per la misurazione della pressione arteriosa. Inoltre, sarà fornita una dimostrazione della manovra anti soffocamento su adulti e bambini.