Ponte Morandi, demolizione potrebbe partire prima del previsto

Genova – I lavori di demolizione dei tronconi rimasti in piedi e la rimozione dei detriti che bloccano le strade da e per la Valpolcevera protrebbero partire prima del previsto. La Procura ha chiarito che potrebbe essere possibile iniziare, almeno in parte, le operazioni di demolizione.

“I periti potranno dare modalità di demolizione del ponte per conservare la prova. Non blocchiamo nessuna demolizione. Anzi, per l’incidente probatorio potrebbe

essere utile avere alcune parti di ponte già demolite da analizzare”. Lo ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi.

“L’abbattimento dei monconi del ponte – aggiunge – può avvenire nel tempo più rapido possibile magari privilegiando la parte della strada lungo il greto del Polcevera”.

Nei giorni scorsi, durante la prima udienza dell’incidente probatorio, i magistrati che seguono il caso avevano dichiarato che le operazioni tecniche e le perizie non avrebbero consentito i lavori di demolizione prima di 60 giorni. Portando la data di avvio dei lavori a non prima di dicembre 2018.