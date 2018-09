Ponte Morandi, il video del ponte cinese sostituito in 43 ore sui Social

Cina – Un ponte sostituito in appena 43 ore. Un vero record quello stabilito in Cina a Beijing, da ingegneri e operai del ministero cinese che si occupa delle Infrastrutture. Il ponte doppio di Sanyuan è stato letteralmente demolito e ricostruito in meno di due giorni.

Il realtà è stato necessario far arrivare anche il pre-fabbricato costruito appositamente per la sostituzione ma, comunque, si tratta di un intervento prodigioso. Il lavoro è stato ripreso dalla Cctv e diffuso sul canale Youtube del broadcaster.

Il video sta girando sui social in riferimento ai tempi di ricostruzione del ponte Morandi con ironici appelli a chiamare la ditta che ha eseguito i lavori per “fare presto”.