Sanremo, ucciso a coltellate il medico Giovanni Palumbo

Sanremo – Avrebbe già aggredito in passato un altro medico Vincenzo Mercurio, 54 anni, l’uomo accusato di aver ucciso a coltellate Giovanni Palumbo, medico legale, perito del Tribunale e di diversi studi medici.

L’uomo è stato fermato ieri dai carabinieri con addosso macchie ematiche che verranno esaminate per stabilire se combacino o meno con quelle della vittima ma potrebbero esserci diversi testimoni che dovrebbero confermare che è stato l’uomo a colpire con tre coltellate, quella mortale alla gola, il medico all’intero del suo studio in via Fratti.

Il presunto assassino sarebbe stato fermato in pieno centro cittadino con addosso ancora i vestiti con le tracce della colluttazione mortale.

Ancora da chiarire, invece, la motivazione del gesto. Sembra che la vittima avesse effettuato una perizia medico-legale suo suo presunto assassino e che all’interno dello studio sia scoppiata una violenta lite prima del tragico epilogo.

Nelle prossime ore il fermato verrà interrogato e potrebbe confermare o meno le accuse e “spigare” per quale motivo abbia deciso di infierire sulla vittima.

Il fatto di sangue ha suscitato forte emozione nella cittadina rivierasca del ponente ligure dove Palumbo era piuttosto conosciuto e dove lavorava per diversi studi legali.