Genova, arriva Matteo Salvini, cresce la tensione per possibili cortei dei centri sociali

Genova – Cresce la tensione nel capoluogo dove, questa sera, in piazza della Vittoria, è atteso l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini alla festa della Lega. Il leader del carroccio concluderà la Zena Fest, organizzata per discutere dei problemi della città e dell’Italia.

Da diversi giorni, sulla Rete si susseguono contatti tra centri sociali e antagonisti che potrebbero decidere di organizzare una contro-manifestazione in occasione dell’arrivo di Salvini. La zona di piazza della Vittoria verrà presidiata con discrezione ma con attenzione dalle forze dell’ordine per evitare eccessi.

Possibile anche l’arrivo di una delegazione degli sfollati che chiederà a Salvini di “fare presto” per la ricostruzione del ponte Morandi e per il rilancio della città che soffre moltissimo anche per i ritardi registrati nelle decisioni “romane”.

L’arrivo di Matteo Salvini è atteso per le 20, insieme al al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che darà il saluto istituzionale al vice premier e poi ci sarà l’atteso comizio.