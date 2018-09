StraGenova nel Cuore, il 14 ottobre la grande festa

Genova – Si svolgerà il prossimo 14 ottobre, a due mesi esatti dalla tragedia del ponte Morandi, la StraGenova Nel Cuore, la corsa organizzata dal Secolo XIX, in collaborazione con Uisp, Autorità Portuale, Regione e Comune.

L’intento di quest’anno della oramai tradizionale corsa è quello di raccogliere fondi destinati ad un progetto per la zona colpita dal crollo del viadotto autostradale, da individuare insieme alle istituzioni durante la fase di ricostruzione.

Una corsa non competitiva che partirà all’ombra della Lanterna, a San Benigno, e che vedrà i partecipanti più disparati: dagli atleti agli appassionati passando per le famiglie ed i camminatori della domenica.

Sei chilometri circa con partenza accanto alla Sala Chiamata del Porto dove sarà allestito il palco e dove i primi 4mila iscritti riceveranno la maglietta Joma della StraGenova.

Alle 10.00 tutti ai nastri di partenza per incamminarsi in direzione del ponte. Arrivati al Polcevera, via su ponte del Papa per arrivare alla rotonda sotto a strada Guido Rossa dove sarà allestito un punto di ristoro prima di tornare indietro e percorrere altri tre chilometri, questa volta in direzione della Lanterna.

Da domani, collegandosi al sito www.stragenova.it sarà possibile trovare tutte le informazioni utili per l’iscrizione ad offerta libera che si aggiungerà ai contributo degli sponsor che sostengono la Stragenova.

