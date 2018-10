Decreto Genova, Conte: “Tra poco la nomina del commissario per la ricostruzione”

Genova – Il premie Giuseppe Conte formalizzerà tra poche ore la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione dopo il crollo di Ponte Morandi.

Ad annunciarlo è lo stesso presidente del Consiglio attraverso un post sul suo profilo Facebook.

Intanto, mentre cresce l’attesa per il nome, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti auspica che il nome scelto sia quello di Claudio Andrea Gemme, manager Fincantieri pronto a rassegnare le dimissioni, nato e cresciuto in via Porro.

Per le istituzioni genovesi, Gemme è il nome giusto a cui affidare il difficile compito della gestione della ricostruzione.

70 anni e un curriculum prestigioso, Gemme si è già reso disponibile nei giorni scorsi ad accettare l’incarico.