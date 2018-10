Marassi, auto in fiamme in corso Sardegna

Genova – Ancora auto in fiamme nel quartiere di Marassi, a Genova.

L’ennesimo episodio si è verificato intorno alle 9.00 di questa mattina in corso Sardegna. Qui, un’auto parcheggiata è stata distrutta dalle fiamme danneggiando anche i veicoli vicini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio in breve tempo. Con loro anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno regolato il traffico durante le operazioni di spegnimento.

Al momento non vengono segnalati feriti.

Quello di questa mattina è l’ennesimo caso di auto in fiamme nel quartiere.

Venerdì un’auto in sosta è stata distrutta dalle fiamme in via dei Platani.

Non solo Marassi. Anche a Sampierdarena sono state diverse le auto distrutte dalle fiamme: nella notte tra sabato e domenica in via Pacinotti sono state quattro le auto bruciate.

Sugli episodi stanno indagando le forze dell’ordine. Non è escluso, infatti, che dietro a questi incendi non ci possano essere uno o più vandali.