Ponte Morandi, a Certosa concerto benefico di musica dialettale Genovese con Noiâtri pe voiâtri

Genova – I big della musica Genovese uniti per raccogliere fondi per le famiglie sfollate in seguito al crollo del Ponte Morandi. Si terrà domenica 7 ottobre a partire dalle ore 21 in via Dandolo, a Genova Certosa, il concerto benefico “Noiâtri pe voiâtri”, organizzato da Vladimiro “Vladi” Zullo, storico leader dei Trilli.

La serata, che sarà presentata da Andrea Carretti e Simona Cappelli, vedrà alternarsi sul palco grandi artisti della musica dialettale Genovese: I Trilli, Buio Pesto, Franca Lai, Piero Parodi, Mike fc feat Demueluin, Carlo Denei e Fabrizio Nitti.

Inoltre dalle ore 17, grazie alla partecipazione del Motoclub Zena a Manetta, verrà allestito un gazebo presso il presidio di via Fillak dove verranno distribuiti giocattoli della Mac Due di Monza, biscotti della Grondona e prodotti della Elah Dufour di Novi ai bambini delle famiglie sfollate.

Il Motoclub Zena a Manetta, prima dell’inizio del concerto, si occuperà anche di consegnare al Comitato sfollati del Ponte Morandi un assegno con i soldi ricavati dal loro ultimo raduno.