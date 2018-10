Vento forte a Genova, vigili del fuoco in via Cecchi per lamiere pericolanti

Genova – Vigili del fuoco al lavoro, sul tetto di un edificio di via Cecchi, nel quartiere della Foce, per alcune lamiere pericolanti spazzate dal forte vento delle ultime ore.

I pompieri sono stati chiamati da alcuni residenti della zona che hanno visto alcune grosse lamiere in metallo trascinate dal vento sul terrazzo di un condominio e che minacciavano di volare via, cadendo in strada.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno bloccato le lamiere e le hanno portate vie evitando che potessero essere trascinate dalle fortissime raffiche di vento che stanno provocando grossi disagi e alcuni danni in città.