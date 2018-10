Biagio Antonacci, “Mi fai stare bene” compie 20 anni

Genova – Era il 1998 quando Biagio Antonacci pubblicò “Mi fai stare bene“, il suo sesto album, e il primo in cui ha rivestito il ruolo di produttore. Al suo interno si trovano alcuni dei brani più amati dal publico, come “Iris (tra le tue poesie)“, “Quanto tempo e ancora“, “Cosa fai ragazza“, “Non vedermi” e la stessa title track “Mi fai stare bene“, che hanno contribuito a fargli conquistare il Disco di Diamante.

Per il suo ventesimo anniversario, una nuova edizione dell’album sarà disponibile dal prossimo 12 ottobre, in tre diversi formati: il vinile colorato dal 180 gr, il CD in digipack a tre ante e il 45 giri di “Iris (tra le tue poesie)” e “Quanto tempo e ancora“.

Rimasterizzato e ripubblicato con alcune Bonus Track: “Quanto Tempo Ancora” e “Il Prato delle Anime” in versione acustica, oltre a due esclusive registrazioni di Biagio.

Un disco che ha segnato la consacrazione dell’artista milanese a vera e propria icona della musica pop italiana, che nel corso della sua carriera lo ha portato a tagliare traguardi importanti sia con il suo repertorio, sia in veste di autore. Nel 2017 ha pubblicato il suo ultimo album di inediti, il quattordicesimo, intitolato “Dediche e manie“.