Escrementi di topo nell’asilo, chiusa la materna di Badalucco

Badalucco – I genitori segnalano la presenza di escremento di topo nell’asilo e il comune ordina la chiusura per una derattizzazione “massiccia”. Un intervento cautelativo quello ordinato dalla civica amministrazione del piccolo centro della provincia di Imperia. Il personale e i tecnici non hanno rilevato alcuna presenza indesiderata ma le segnalazioni dei genitori sono state accolte e per precauzione si è deciso di effettuare un intervento che è insieme preventivo e “rassicurante” per chi ogni giorno lascia i propri figli nella struttura.

L’asilo è stato chiuso e una ditta specializzata effettuerà controlli approfonditi e poi passerà alla disinfestazione massiccia e straordinaria. La struttura riaprirà tra qualche giorno, al termine della procedura standard.