Rap for the Bridge, un concerto con Tedua e i rapper genovesi per il Morandi

Genova – Un concerto di beneficenza a cui aderiranno moltissimi artisti della scena rap e trap genovese e non, organizzato dall’associazione In20Eventi di Certosa e Rivarolo con il sostegno del civ del quartiere per raccogliere fondi per gli sfollati di ponte Morandi: questo è Rap for the Bridge, che nella serata di venerdì 5 ottobre farà diventare Certosa protagonista.

Tra via Certosa e via Garello, davanti al circolo Amici di Certosa, proprio dietro a via Walter Fillak, il rapper Sonny Willa e Gabri Gabra introdurranno i rapper che hanno scelto di aderire all’iniziativa di solidarietà. A partire dalle 16 di domani pomeriggio il DJ set di Ram Antifa Sound & Ildegri159 + Elle 159 precederà gli artisti che si susseguiranno sul palco fino a mezzanotte. Tra i nomi annunciati troviamo Cromo, Bresh, Rave, Izi, la punta di diamante Tedua e tantissimi altri.

Commentano Andrea ed Emanuele del gruppo In20eventi: “Abbiamo voluto fare qualcosa per dire che resistiamo e che non bisogna far scendere l’attenzione su questa parte di Valpolcevera e abbiamo iniziato a contattare case discografiche, artisti e manager. Abbiamo ricevuto molte adesioni da parte di musicisti che mai avremmo pensato di poter avvicinare, per il cachet, e invece verranno gratis”.

L’entrata prevede un costo di ingresso minimo di 5 €; il ricavato verrà utilizzato per convertire i fondi in buoni spesa per le famiglie sfollate, da utilizzare nei negozi della zona, per aiutare il quartiere a rialzarsi e a guardare avanti.

Per sostenere l’iniziativa, la metropolitana che da Brin porta a Dinegro rimarrà aperta tutta la notte, mentre l’intero tragitto (fino alla Stazione Brignole) verrà coperto fino all’una.