Adunata nazionale degli Alpini, Genova chiede di poterla ospitare nel 2020

Genova potrebbe ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini nel 2020. A presentare la candidatura del capoluogo ligure è stato il sindaco Marco Bucci con una lettera al Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale degli Alpini che proprio in questi giorni doveva scegliere tra le candidature di Torino, Verona e Rimini.

La richiesta di candidare anche Genova ha rimesso tutto in discussione, anche per l’alto valore simbolico che avrebbe per la città il poter ospitare il raduno nazionale degli alpini in un momento di evidente difficoltà.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione degli Alpini ha quindi deciso di valutare una variazione dell’ordine del giorno della seduta di domani, sabato 6 ottobre, per poter esaminare anche la candidatura di Genova oltre a quelle già presentate di Torino, Verona e Rimini.

La decisione potrebbe non arrivare direttamente domani ma potrebbe essere necessario sino ad un mese per la risposta definitiva.

La città di Genova aveva già ospitato il raduno l’ultima volta nel 2001 ma gli Alpini hanno già marciato gioiosamente nelle strade genovesi nel 1931, nel 1952, nel 1963 e nel 1980. (andrea carotenuto)