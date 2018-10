Bolzaneto, lavori sulla rete idrica: mercoledì rubinetti a secco

Genova – Rubinetti a secco mercoledì a Bolzaneto per alcuni lavori programmati da Iren Acqua sulle tubature.

Gli operai saranno impegnati in un intervento di modifica della rete di distribuzione legato alla ristrutturazione della viabilità del ponte San Francesco.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, sarà sospesa l’erogazione idrica per tutta la giornata di mercoledì, dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

Ecco le vie interessate:

via al Santuario di Nostra Signora della Guardia

via Ugo Polonio

via Silvio Gandolfo

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere svolti il giorno successivo a quello indicato.