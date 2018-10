Corso di genovese, aperte le iscrizioni al Centro Civico di Cornigliano

Genova – Un corso di genovese completamente gratuito al Centro Civico di Cornigliano per imparare a leggere e scrivere in zeneize. Una bella iniziativa che promuove il dialetto come simbolo di appartenenza e di tradizione, in un corso tenuto dal Prof. Franco Bampi a partire da mercoledì 9 gennaio 2019.

Per iscriversi al corso occorre inviare una mail di preiscrizione con i propri dati entro giovedì 11 ottobre 2018 all’indirizzo cccornigliano@comune.genova.it.

L’orario delle lezioni è ancora in via di definizione, ma il corso proseguirà fino al 29 maggio 2019 con frequenza settimanale. Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 50 iscritti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Civico Cornigliano, Viale Narisano 14 al numero telefonico 010.5578205.