Sanremo, gira a bordo di una moto rubata: arrestato

Sanremo (Imperia) – Si aggirava per le vie del centro di Sanremo in sella ad una moto di grossa cilindrata, risultata essere rubata, per questo un giovane di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia.

I militari del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio volto alla repressione dei reati predatori con macchine civetta, si trovavano intorno alle 22.00 in via Galileo Galilei.

Una moto da strada, una Honda CB500, condotta dal giovane, ha attraversato la strada a tutta velocità, spingendo gli uomini dell’Arma ad un breve inseguimento.

Con l’aiuto di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, i Carabinieri sono riusciti a fermare il centauro.

Il ragazzo, un 22enne algerino con precedenti di polizia, ha tentato di fuggire aggredendo i militari. Proprio questo ha fatto scattare l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli accertamenti che ne sono seguiti hanno permesso di scoprire che la moto risultava essere stata rubata lo scorso 29 settembre a Ventimiglia.

I militari hanno quindi portato il 22enne in caserma dove è rimasto nelle camere di sicurezza fino al processo, celebrato per direttissima, di questa mattina; hanno poi ricontattato il legittimo proprietario del mezzo per la restituzione.