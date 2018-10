Genova, droga in via Merano a Sestri: polizia arresta un 20enne

Genova – Fermato per un normale controllo è apparso subito molto nervoso e gli agenti gli hanno trovato addosso alcune dosi di hashish pronte per essere vendute o consumate. Un 20enne è finito nei guai, nella tarda serata di ieri, durante un controllo di polizia in via Merano nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

Il ragazzo è stato fermato a bordo di una vettura insieme ad altri due giovani e quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti si è rifiutato di esibirli e di riferire dove abitasse.

Gli agenti gli hanno trovato in tasca alcune dosi di droga e hanno deciso di approfondire con una perquisizione al suo domicilio che ha permesso di trovare altri 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed un telefono cellulare che potrebbe essere stato utilizzato per l’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato arrestato e verrà processato nelle prossime ore per direttissima.