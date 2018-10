Morta Monterrat Caballé, la celebre soprano aveva 85 anni

Barcellona – Il mondo della Musica e della Lirica saluta la soprano Montserrat Caballé, morta all’età di 85 anni all’ospedale di Sant Pau di Barcellona. Conosciutissima per i virtuosismi della sua voce, Caballé è tra le cantanti più famose che hanno calcato i palcoscenici dei teatri d’opera nel ‘900. A renderla ancora più celebre un duetto con il cantante dei Queen, Freddy Mercury nel brano “Barcelona” che ha conquistato le vette delle hit parade di mezzo mondo.

La cantante soprano si era ritirata definitivamente dalle scene nel 2013 e viveva in forma riservata ricevendo l’omaggio degli appassionati dell’opera di tutto il mondo.

Era stata ricoverata nel mese di settembre per una serie di problemi di salute che sono andati via via aggravandosi sino a non lasciarle scampo.

La città di Barcellona dichiarerà una giornata di lutto cittadino per i suoi funerali.