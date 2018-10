Bogliasco, cade da una fascia e si ferisce alla testa: grave un 55enne

Bogliasco – Ha perso l’equilibrio per un malore o per un passo falso ed è caduto da una fascia procurandosi una brutta ferita alla testa. Un 55enne è stato salvato, questo pomeriggio, in località San Bernardo, sulle alture di Bogliasco, dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria.

L’uomo, cadendo, ha compiuto un volo di oltre due metri ed è caduto picchiando la testa a terra ed ha subito perso conoscenza.

Sul posto è intervenuta la squadra del Soccorso Alpino ed il medico del 118 e l’uomo è stato caricato sull’elicottero dei vigili del fuoco “Drago” e trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Martino.