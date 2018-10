Maltempo in Liguria – Allerta gialla in provincia di Imperia

La PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ha diffuso l’ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI emanata da ARPAL.

Coinvolta è la ZONA A (bacini piccoli e medi) dalle ore 14 alle 23.59 di OGGI, DOMENICA 7 OTTOBRE

La zona di allertamento interessata

· A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

LA SITUAZIONE: una perturbazione scende dalla Normandia alle Isole Baleari e va a formare un minimo di pressione secondario sulla Costa Azzurra. Questo minimo tende a richiamare aria umida sulla riviera di Ponente con fenomeni che sono previsti iniziare a metà giornata; la fase più intensa potrebbe invece verificarsi tra il pomeriggio e la serata di oggi. Le precipitazioni dovrebbero essere concentrate soprattutto sulla zone occidentali della regione.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti:

OGGI, DOMENICA 7 OTTOBRE : La discesa di un minimo depressionario occluso dalla Normandia alle Baleari determina la formazione di un minimo secondario sulla Costa Azzurra, esponendo la parte occidentale della regione ad un flusso umido e instabile. Dalle ore centrali della giornata piogge diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su ADB. ALTA probabilità di fenomeni forti su A, BASSA probabilità su BD.

DOMANI, LUNEDI’ 8 OTTOBRE: Fino al primo mattino residue precipitazioni su A, localmente anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti.

DOPODOMANI, MARTEDI’ 9 OTTOBRE: nulla da segnalare

CHE COSA SONO I TEMPORALI FORTI O ORGANIZZATI – I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sitowww.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

In allegato: la cartina della Liguria con le zone coinvolte nell’allertamento, la scansione oraria dell’allerta e l’infografica nazionale per l’allerta gialla.