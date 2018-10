Spara al casello di Pontremoli, ricerche anche in Liguria

La Spezia – E’ stata ritrovata in un’area abbandonata di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, la mercedes nera usata ieri pomeriggio per forzare il casello autostradale della piccola cittadina dell’entroterra toscano. A bordo nessuna traccia di armi e dell’uomo che ha sparato contro il gabbiotto del casellante per poi travolgere la sbarra e proseguire la fuga.

L’uomo indosserebbe una maschera di carnevale per non essere riconosciuto ed è armato e pericoloso e le ricerche sono state estese anche alla zona “ligure” del territorio.

Diverse possibili vie di fuga, infatti, portano verso il confine con la Liguria e le forze dell’ordine stanno concentrando le ricerche anche al di fuori dei confini della Toscana.

A questo punto, con l’auto abbandonata, però, è più difficile individuare il malvivente in fuga. Le autorità raccomandano la massima prudenza e di chiamare il 112 per qualunque movimento sospetto o se si assiste a qualcosa di “anomalo”.