Genova, grave incidente sul monte Fasce, 3 ragazzi caduti in un dirupo con l’auto

Genova – Stavano percorrendo in auto le strade impervie del monte Fasce, alle spalle di Genova, quando la loro auto ha improvvisamente perso il controllo finendo fuoristrada per poi cadere in un dirupo.

Brutta avventura per tre ragazzi che questo pomeriggio, intorno alle 15.30, sono rimasti vittima di un brutto incidente. La loro auto è caduta in un dirupo rotolando per oltre 20 metri ed uno di loro è rimasto intrappolato tra le lamiere.

Fortunatamente gli altri due occupanti del veicolo hanno chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco sono accorsi per aiutarli ed hanno estratto il giovane intrappolato tra le lamiere per poi consegnarlo al 118.

Il personale paramedico lo ha immobilizzato e stabilizzato su una barella spinale e poi ha disposto il trasporto urgente in elicottero sino all’ospedale san Martino.

In corso indagini per ricostruire le cause dell’incidente.