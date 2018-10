Incidente mortale sull’autostrada A26 vicino Voltri, morto carbonizzato un uomo

Genova – Era alla guida del suo mezzo fuoristrada Suzuki Vitara quando ha perso il controllo del veicolo finendo ripetutamente contro le pareti della galleria Piero Grosso, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce e l’auto si è incendiata.

Incidente mortale, nella notte, nel tratto autostradale tra Masone e Genova Voltri, dove una vettura ha preso fuoco e il conducente non è riuscito ad uscire dal veicolo ed è morto tra le fiamme.

Intorno alle 2,30 le chiamate ai vigili del fuoco da parte di altri automobilisti che segnalavano la vettura in fiamme all’interno della galleria, in direzione Genova. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dei pompieri, del 118 e della polizia stradale.

Purtroppo, però, per la persona alla guida del veicolo non c’era più nulla da fare e solo una volta spento l’incendio è stato possibile recuperare il corpo senza vita-L’autostrada A26 è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di spegnimento e di bonifica.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Verifiche in corso anche per identificare la vittima.