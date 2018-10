Sanremo, ritrova un Buono Postale da mille lire in un armadio, oggi vale 85mila euro

Sanremo – Ha ritrovato un buono postale da mille lire in un armadio e ha scoperto che oggi vale 85mila euro. Una pensionata ultraottantenne ha deciso di chiedere il riscatto del Buono Postale Fruttifero emesso quando ancora in Italia c’era il Re ma che, ai sensi di legge, potrebbe essere ancora pagabile.

Per ottenere il pagamento di quanto dovuto, la somma rivalutata con gli interessi maturati ad oggi, si è rivolta ad uno studio legale specializzato che ha già ottenuto diversi successi in cause simili e che potrebbe fare “un bel regalo” alla donna che aveva ricevuto il Buono da un nonno quando aveva appena 10 anni e viveva a Sanremo.

L’anziana è tornata nella casa ligure per alcuni lavori e durante il trasloco di alcuni mobili ha trovato, tra le carte contenute in un vecchio armadio, il buono intestato a lei.

Un valore di mille lire che, nel tempo, si sono rivalutate e accresciute grazie agli interessi e che oggi può valere sino a 85mila euro.

Lo studio legale ha già contattato Poste Italiane per avere la somma e se non otterrà risposte avvierà la causa in Tribunale con buone possibilità di uscirne vittorioso.