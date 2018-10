Teatro Carlo Felice, Conrad Tao inaugura la stagione GOG 2018-2019

Genova – Al via lunedì 15 ottobre la stagione GOG 2018-2019 del Teatro Carlo Felice, che si aprirà con l’atteso concerto di Conrad Tao.

Considerato a livello internazionale come uno dei più grandi giovani pianisti e compositori, Tao è stato definito dal New York Times come un musicista capace di “sondare l’intelletto e di esprimere una visione artistica a cuore aperto”. Nato nel 1994 a Urbana, Illinois, ha ricevuto a soli 17 anni il titolo di “Presidential Scholar in the Arts” dalla commissione Presidential Scholar della Casa Bianca.

Durante il concerto, il pianista eseguirà le musiche di grandi compositori come Jason Eckardt, Ludwig van Beethoven e Elliot Carter.

Il ricavato del concerto, organizzato dalla GOG – Giovine Orchestra Genovese, sarà devoluto in beneficenza a favore dei bambini che hanno dovuto lasciare le loro case in seguito al crollo del Ponte Morandi.

Questo il programma completo della serata:

Jason Eckardt:

Echoes’ White Veil (1996)

Sonata in re minore op. 31 n. 2 (1802)

Allegro vivace

Adagio grazioso

Rondò. Allegretto

Intermittences (2005)

Sonata in mi bemolle maggiore op. 31 n. 3 (1802)

Allegro

Scherzo. Allegretto vivace

Minuetto

Presto con fuoco