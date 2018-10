Imperia, rissa a coltellate in una comunità alloggio: ferito un 45enne

Imperia – Ha afferrato un coltello al culmine di una lite ed ha colpito il rivale ferendolo in modo grave. Un uomo di 60 anni, ospite della comunità alloggio Don Glorio, in via Agnesi, ha accoltellato un altro ospite della struttura al termine di una furibonda lite per futili motivi. L’episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8 e sul posto sono accorse le forze dell’ordine ed il 118, chiamati dagli operatori presenti nella struttura.

Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato un uomo di 45 anni con una profonda ed hanno fermato il presunto autore del ferimento, un uomo di 60 anni.

Tra i due, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe scoppiata una violenta lite per motivi ancora da chiarire e dalle parole si è passati alle mani. Nella colluttazione è spuntato un coltello con il quale il 60enne ha ferito il rivale.

L’ambulanza del 118 ha soccorso il ferito e lo ha trasferito d’urgenza in ospedale dove i medici gli hanno attribuito il codice giallo, intermedio in una scala di 4 (bianco-verde-giallo-rosso).

Il feritore è stato arrestato e trasferito in caserma dove verrà interrogato per comprendere le cause della lite.