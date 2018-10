Sanremo, giovane violentata sulla pista ciclabile: c’è l’identikit

Sanremo – Ha avvicinato la giovane, vista mentre faceva jogging sulla pista ciclabile ed ha approfittato di lei tra le auto di un parcheggio.

La vittima dello stupro è una ragazza di 23 anni che nella mattinata di ieri si trovava a correre lungo la pista ciclabile nella zona San Martino, a Sanremo.

La ragazza è stata avvicinata da un uomo in tuta, apparentemente anche lui impegnato a correre. Dopo essersi avvicinato alla sua vittima, l’uomo l’ha convinta ad abbandonare il tratto principale della pista, nel tratto in cui passa intorno al residence Portosole, per portarla in disparte.

Qui, tra le auto in sosta all’interno di un parcheggio ha approfittato di lei.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto la giovane correre e gridare, in lacrime, all’interno del parcheggio.

E mentre la ragazza, seminuda, veniva soccorsa, l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce, probabilmente riprendendo a correre.

Sull’accaduto sta indagando la Polizia e, stando a quanto riporta il Secolo XIX, gli inquirenti avrebbero un identikit dell’aggressore.

La giovane vittima, una ragazza inglese imbarcata su uno yacht a Portosole, ha raccontato l’accaduto prima di essere accompagnata all’ospedale come prevede la procedura.

Gli inquirenti hanno visionato le telecamere di sorveglianza ma non ci sono sequenze che permettano l’identificazione certa dell’uomo, intanto si cerca di capire se il gesto è stato premeditato o se si è trattato di una triste casualità e se l’uomo potrebbe tornare a colpire.