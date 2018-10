Negramaro, Lele Spedicato è fuori pericolo

Lecce – Lele Spedicato è fuori pericolo. Lo hanno comunicato questa mattina i medici dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove il chitarrista dei Negramaro si trova ricoverato dallo scorso 17 settembre.

I sanitari leccesi hanno diramato il bollettino medico dove hanno specificato la scelta di sciogliere la prognosi dio una attenta e ponderata analisi.

Spedicato risponde agli stimoli e presenta dei buoni valori in tutti i parametri, inoltre, visti i progressi nel quadro clinico neurologico, è stato possibile staccare i macchinari per la respirazione automatica.

Un sospiro di sollievo per la famiglia del musicista e per i fan, in attesa col fiato sospeso dal giorno del malore.

Ma per Lele questo è solo l’inizio di un lungo percorso di guarigione. Nei prossimi giorni i medici ne valuteranno le condizioni per decidere sull’eventuale trasferimento in un centro specializzato, dove poter avviare il percorso di riabilitazione più adeguato.