Rolli Days, a Palazzo Lomellino mostre e visite guidate

Genova – Tutto pronto per i Rolli Days 2018, che si svolgeranno a Genova sabato 13 e domenica 14 ottobre. Per l’occasione, Palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei palazzi più affascinanti di via Garibaldi inaugurerà venerdì 12 la mostra “Lo specchio e l’ombra, il volto umano fra identità e differenza”.

L’esposizione, curata da Lorenzo Penco e Sandro Ricaldone, sarà composta da 26 opere di 16 artisti, di cui 8 partecipanti al laboratorio di pittura dell’Associazione San Marcellino, che da oltre 70 anni si occupa di promozione della dignità umana a Genova grazie alla collaborazione di artisti ospiti.

“La mostra propone artisti molto diversi tra loro. Da Mauro Bisogno alla giovane spagnola Marina Mercader, Michele Ventricelli e i maestri genovesi Beppe Dellepiane e Giuliano Menegon, ma anche l’inglese Jane McAdam Freud, figlia del pittore Lucian e pronipote del fondatore della psicoanalisi Sigmund, fino all’esordiente sedicenne Thomas Gori” – ha commentato Lorenzo Penco – “Ad unirli il tema dell’autoritratto, la rappresentazione di sé, del proprio volto che si fa altro nell’immagine dello specchio o dell’ombra. Un tema noto, che in questa mostra si sviluppa in quello dell’incontro e dell’accoglienza, tra ricchezza-povertà, ospiti-ospitati, casa-strada, dentro-fuori, io-altro, accogliere-essere accolto.”

“Siamo felici di poter presentare questa esposizione, che ancor di più è coerente con la nostra filosofia e la nostra visione “contemporanea” di accoglienza.” – ha aggiunto Patrizia Berninsone, Segretario Generale dell’Associazione Palazzo Nicolosio Lomellino di Strada Nuovo Onlus – “Se nei secoli Palazzo Nicolosio Lomellino ha accolto dignitari e persone di spicco, oggi è lieto di dare ospitalità a realtà come quella di San Marcellino, che dedicano la loro attività quotidiana all’inclusione e all’accoglienza.”

Inoltre, Palazzo Nicolosio Lomellino durante i Rolli Days sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 19 con visite guidate speciali organizzate per l’occasione.