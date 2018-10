Rolli Days, in via Luccoli musica dal vivo e mostre d’arte

Genova – Serata di grande musica e arte sabato 13 ottobre, in occasione dei Rolli Days. Ad arricchire la proposta culturale della manifestazione, il Civ di via Luccoli ha infatti organizzato “Paganini suona in via Luccoli”.

Ad esibirsi dalle ore 17.30 fino alla chiusura dei negozi nelle piazzette e dentro i portoni dei palazzi nobiliari della via del Centro Storico Genovese saranno tre diverse formazioni: i violini di Eliano Calamaro e Debora Tedeschi accompagnati dalla chitarra di Silvia Groppo, il violinista Damiano Baroni e il chitarrista Michele Trenti e il violinista solista Marco Mascia.

Inoltre, a partire dalle ore 17 sarà inaugurata la mostra dedicata a Guglielmo Bozzano, ospitata presso la galleria d’arte “Novecento” di via Luccoli 22.