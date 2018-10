Maltempo, abitanti di via Pontetti costretti a pulire i tombini intasati

Genova – Cittadini costretti a ripulire i tombini intasati per evitare un’altro allagamento. Residenti di via Pontetti sul sentiero di guerra dopo essersi dovuti rimboccare le maniche per provvedere in modo autonomo, sollevando le griglie istallate dopo l’ultimo allagamento, per ripulire i tombini invasi dai detriti che si sono accumulati dall’ultimo intervento.

In vista della stagione autunnale, i residenti della zona avevano chiesto, memori delle passate alluvioni, che il Comune provvedesse alla pulizia dei tombini per arrivare ai giorni delle allerte meteo con le condotte ripulite e perfettamente funzionanti ma nessuno ha risposto ai ripetuti appelli e così, all’annuncio dello stato di Allerta arancione, i cittadini si sono armati di scope, palette e attrezzi da giardino ed hanno provveduto “in proprio” a ripulire le grate e i tombini.

Ogni grata è stata sollevata e dalle tubazioni sono stati rimossi chili e chili di sabbia, sassolini e spazzatura che avrebbero formato un vero e proprio “tappo” che poteva scatenare l’ennesima alluvione, come quelle che tanti danni hanno già causato nella via.

Ora i residenti si domandano chi doveva intervenire e perchè una zona ad alto rischio allagamenti, dove in passato si sono verificati diversi disastri a causa delle abbondanti piogge, nessuno si sia fatto vivo per controllare e ripulire i tombini nonostante i ripetuti appelli.