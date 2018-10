Trenitalia, “Bonus Liguria” esteso a novembre: rimborsi ai pendolari

Genova – Il cosiddetto “Bonus Liguria” sarà esteso all’acquisto degli abbonamenti anche per il mese di novembre.

Trenitalia, infatti, ha accolto la richiesta ed applicherà uno sconto del 10% a quanti acquisteranno un abbonamento per la tratta Genova-Levante e Genova-Milano.

A darne notizia è stato l’assessore regionale ai Trasposti Gianni Berrino, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Trenitalia ha accolto la nostra richiesta di estendere all’acquisto dell’abbonamento di novembre la fruizione del ‘Bonus Liguria’ per quei pendolari della tratta Levante-Genova e Genova-Milano che non ne abbiano potuto godere – ha scritto Berrino – Una richiesta fatta in via del tutto eccezionale, visto il particolare momento di emergenza e visto il poco preavviso del primo bonus”.

Le due linee in questione, infatti, non hanno superato l’indice di affidabilità, ovvero quel risultato che valuta la circolazione dei convogli, in termini di ritardi e soppressioni, sforando il termine fissato a 2,3.

La linea Genova-Levante ha realizzato il punteggio di 3,4; peggio è andata alla linea Genova-Milano, con un punteggio di 3,8, abbondantemente oltre il limite massimo.

Gli abbonati potranno rivolgersi alle biglietterie Trenitalia dal prossimo 25 ottobre per l’acquisto scontato.

I documenti per accedere al rimborso, invece, si trovano sul sito della Regione Liguria al seguente link: