Bolzaneto, lavori di manutenzione alla rete idrica: mercoledì senz’acqua

Genova – Un intervento di manutenzione sulla rete idrica lascerà all’asciutto Bolzaneto nella giornata di mercoledì 17 ottobre.

A darne comunicazione è Iren Acqua: i lavori di manutenzione saranno condotti dai tecnici tra le 7.00 e le 17.00.

Ecco le vie interessate dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua:

via al Santuario di Nostra Signora della Guardia

via Ugo Polonio

largo Silvio Gandolfo

via Trasta

salita Grillotti

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno seguente sempre con le stesse modalità.