Fiera di San Gottardo a Molassana, domenica le bancarelle e la festa

Genova – Dopo il rinvio per il maltempo torna, nel quartiere di Molassana, in Val Bisagno, la tradizionale Festa di San Gottardo, Domenica 14 ottobre, dalle 6,30 alle 21 chiude al traffico una parte di via Piacenza per riempirsi di stand e bancarelle con prodotti alimentari, abbigliamento e oggettistica e con diversi stand gastronomici e musicali.

Modifiche alla viabilità e alle linee degli autobus

Per la Festa di San Gottardo a Molassana è prevista anche la variazione del percorso della Linea 13

Direzione Centro: i bus, giunti all’altezza di via Geirato, transiteranno per ponte Fleming, via Adamoli, lungobisagno Dalmazia, ponte Monteverde e via Piacenza dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Prato: percorso regolare.