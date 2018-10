Genova, Giornata nazionale delle Famiglie al Museo domenica 14 ottobre: ecco le proposte

Genova celebra la giornata nazionale delle Famiglie al Museo con una serie di eventi e di iniziative rivolte alle famiglie ed ai bambini in particolare. Per domenica 14 ottobre sono state organizzate moltissime iniziative nei musei cittadini.

Ecco l’elenco degli appuntamenti:

Musei di Nervi – Galleria d’Arte Moderna

QUEL FUSTO DI VERDI!

Giocano piccoli oggetti con un grande busto… e preziose memorie si trasformano in storie

in sintonia con il programma del Festival Verdiano in Galleria d’Arte Moderna, il busto di Verdi di Giulio Monteverde, trasformato in una scultura giocattolo nell’ambito del progetto “I busti raccontano storie” ideato da Roberto Papetti, si presterà a raccontare ai bambini fra i 6 e i 12 anni storie, aneddoti e curiosità sulla vita del grande compositore e sul suo speciale rapporto con Genova.

Per i bambini più piccoli (4-6 anni) il colore verde sarà protagonista dell’atelier “Tutti verdi!”

Le attività si svolgono alle ore 15 e alle ore 18

È necessaria la prenotazione via mail a: servizieducativimusei@comune.genova.it

(numero massimo partecipanti per turno di laboratorio 20).

Attività a cura di Servizi Educativi e Didattici Musei del Comune di Genova e Associazione Culturale Après la nuit.

Musei di Nervi – Raccolte Frugone

VECCHI E BAMBINI PER INTRECCI E EMOZIONI PREZIOSE

Dalle 11 alle 18 sarà possibile visitare la mostra “La relazione dà…frutto”, allestita nello spazio dell’Atelier delle Arti, oltre il prato antistante le Raccolte Frugone, dal 13 al 28 ottobre. La mostra nasce dall’incontro fra i bambini della I D della scuola primaria Carlo Palli e gli anziani ospiti del Centro Diurno Moresco Piccolo Cottolengo Don Orione di Bogliasco nell’anno scolastico 2017/18. Nell’incontro fra i piccoli e gli anziani si sono intrecciate relazioni capaci di accogliere esperienze di vita, di far sbocciare emozioni e di far fiorire sentimenti, producendo nuovi pensieri sull’altro e sul mondo.

Tutti potranno partecipare alle attività collettive collaterali ed essere guidati nel percorso fra Atelier della Arti e Museo.

Dalle 15 alle 17:

Balzoinavanti e Camminaallindietro

Lettura giocosa di Chiara Rendano con Laura Costa Reghini

Le attività si svolgono alle ore 11 e alle ore 18

servizieducativimusei@comune.genova.it

Attività a cura di Servizi Educativi e Didattici Musei del Comune di Genova con la collaborazione dei volontari del servizio Civile progetto Culturale, Sociale e Digitale, Scuola Primaria Carlo Palli classe II D, Centro Diurno Moresco Piccolo Cottolengo Don Orione di Bogliasco.

Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo

PICCOLO COME UN DIARIO, PREZIOSO COME UN RICORDO

Un viaggio in giro per il mondo tra le sale di un castello ottocentesco

Le famiglie saranno accompagnate in un viaggio intorno al mondo sulle orme del Capitano D’Albertis che ce lo propone attraverso gli arredi e le collezioni raccolti nel suo castello.

Ogni famiglia alla partenza riceverà un album di viaggio che potrà arricchire con immagini, racconti, foto, disegni e quanto desidera fissare nella memoria per ricordare il proprio viaggio, esattamente come ha fatto il Capitano durante il suo primo giro del mondo nel 1877 con il suo diario di viaggio che è arrivato a noi con il nome CIARPE, FRASTAGLI E SCAMPOLI, che per l’occasione verrà mostrato ai partecipanti.

Visita accompagnata e laboratorio con i seguenti orari 10.30, 14.30 e 16.

Su prenotazione al n. 0102723820 – e-mail: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Costo 4 € a partecipante (dai 5 anni in poi)

Consigliato per famiglie con bambini dai 4 anni in su

Attività a cura del Dipartimento Scientifico Cooperativa Solidarietà e Lavoro

Musei di Strada Nuova

ROLLI DAYS – 13/14 OTTOBRE 2018

ITINERARI PER FAMIGLIE CON BAMBINI TRA I CINQUE E I DIECI ANNI (prenotazioni di persona solo presso IAT)

La visita si snoda tra il Ninfeo di Palazzo Lomellino, l’atrio di Palazzo Tobia Pallavicino e il portale con i nasi mozzati di Palazzo Lercari Parodi.

La partenza è dallo IAT di Via Garibaldi

La visita è a cura di guide turistiche dell’AGTL

La visita guidata è proposta a tariffa speciale di 6.00 euro per gli adulti e gratuita per i bambini fino a 12 anni

Orario: 10-17

Nelle giornate dei Rolli l’ingresso in museo è gratuito per i visitatori di tutte le età.

ATTENZIONE: Gli orari indicati si riferiscono all’apertura dei musei per quelli delle visite occorre seguire le indicazioni per la prenotazione riportate sopra.

Museo D’Arte Orientale Chiossone

MICRO O MACRO?

Chiusa in mano Fatti prestare le ali dalla gru

tenevi la luna per raggiungere Matsushima

L’hai lasciata per strada piccolo usignolo

Nel mondo giapponese ogni cosa dev’essere proporzionata, in armonia con l’ambiente, ed avere una grazia solitaria, malinconica, quindi particolare.

Nel piccolo – delicato e spesso prezioso – si concentrano messaggi, si distillano significati, si racchiude un mondo grande

I PROTAGONISTI: bambini più piccoli e più grandi, formeranno squadre o coppie d’aiuto

OBIETTIVO DEL GIOCO DI SQUADRA: andare a scoprire per ogni tematica proposta ‘il piccolo e il grande’

ACCOGLIENZA: narrazione del mito cinese di Pangu ed espressione corporea

Durata 2 ore

Prenotazione consigliata al n. 010 542285

Attività gratuita

Consigliato per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni

Museo di Archeologia Ligure

CACCIA AL TESORO

Caccia al Tesoro con l’archeologa e momento musicale a cura della Scuola Musicale Conte.

Utenti: famiglie con bambini dai 6 anni

Orario: 15:30-17

Museo Navale di Pegli

PICCOLO MA PREZIOSO: LA BANDIERA!

Comunicazione in mare: le famiglie coadiuvate dall’operatore didattico cercheranno nelle sale “strane” bandiere, cosa vogliono comunicarci? in laboratorio costruiamo il calendario utilizzando il linguaggio delle bandiere

Le attività si svolgono dalle ore 11 alle ore 12.30

Prenotazione obbligatoria entro le 17 del 13 ottobre: 348 3578720 – 348 3578739 (anche via messaggio) – lfazzari@solidarietaelavoro.it

Costo: 4,00 € a partecipante, bambini dai 5 agli 11 anni

Attività a cura del Dipartimento Scientifico Cooperativa Solidarietà e Lavoro

Galata Museo del Mare

CARTA D’IMBARCO, PASSAPORTO E FANTASIA!

Un viaggio emozionante all’interno del Galata Museo del Mare, calandosi nei panni degli emigranti italiani di 150 anni fa. Insieme agli operatori, bambini ed adulti potranno rivivere un viaggio molto particolare

Le attività si svolgono dalle ore 11 alle 12.30

Prenotazione obbligatoria entro le 17 del 13 ottobre: 010 2345655 – didattica@solidarietaelavoro.it

Costo: 4,00 € a partecipante, adulti e bambini dai 5 anni

Attività a cura del Dipartimento Scientifico Cooperativa Solidarietà e Lavoro

Dialogo nel buio

PICCOLO MA PREZIOSO: IL TESORO DA TROVARE!

Lungo il percorso di Dialogo (totalmente nell’oscurità) i partecipanti, aiutati dalle guide, dovranno trovare oggetti misteriosi. Un gioco che mette alla prova l’abilità di grandi e piccoli, per scoprire l’importanza dei piccoli ma preziosi sensi che vengono usati tutti i giorni.

Orario: alle ore 16 e alle ore 17

Prenotazione obbligatoria entro le 12 del 14 ottobre: 010 0984510 – lfazzari@solidarietaelavoro.it

Costo: adulti 10 €; bambini 7 € (dai 5 anni); promozione famiglia 2 adulti+2 bambini: 27 €

Attività a cura del Dipartimento Scientifico Cooperativa Solidarietà e Lavoro

Commenda di Prè 2018

PICCOLO MA PREZIOSO: IL GIARDINO DEI SEMPLICI

Il giardino dei semplici, ha origini monastiche, qui si coltivano piante alimentari e piante medicinali, oltre ad assumere un valore religioso: il giardino simbolo del paradiso contrapposto al bosco, popolato dalle fiere selvatiche. Il giardino diventa anche hortum deliciarium, dove si coltivano anche fiori e frutti. All’interno della Commenda scopriremo cosa si coltivava e poi prepareremo il nostro piccolo (ma prezioso) medicinale da portare via!

Le attività si svolgono dalle ore 16 alle ore 17.30

Prenotazione obbligatoria entro le 17 del 13 ottobre: 010 5573681

lfazzari@solidarietaelavoro.it

Costo: 4 € a partecipante (adulti e bambini a partire dai 5 anni)

Attività a cura del Dipartimento Scientifico Cooperativa Solidarietà e Lavoro

Lanterna di Genova

PICCOLO MA PREZIOSO

Laboratorio di riciclo creativo.

Con materiale di recupero i piccolo partecipanti realizzeranno una spilla personalizzata e saranno invitati a riflettere sull’importanza di tutto ciò che è piccolo e che solo apparentemente può sembrare poco importante o di cui, addirittura, non conosciamo la funzione o la diamo per scontata.

Infine, assieme ai genitori, saliranno fino alla prima terrazza del faro per vedere Genova dall’alto… così piccola eppure così grande e preziosa!

Attività a partire dai 4 anni

Appuntamento ore 15.30

Posti limitali, prenotazione obbligatoria scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it indicando nome, numero ed età dei bambini partecipanti e un numero di telefono per comunicazioni urgenti.

Costo: dai 4 anni € 8 (ingresso più attività); adulti ingresso ridotto a 4 €; 0-3 anni gratuito

Casa di Colombo 2018

PER PICCINA CHE TU SIA

Nessun posto è come casa, chissà se il piccolo Cristoforo Colombo l’ha mai pensato o se da sempre ha sognato orizzonti sconfinati.

Un luogo per fare un salto nel passato e provare a mettersi nei panni del giovane Cristoforo, per immaginare i suoi sogni di bambino nati nella Genova del XV secolo. Cosa è cambiato? Qualche cosa è rimasto immutato nel tempo? Tante le domande a cui dare risposta attraverso il gioco e la narrazione. E per finire, bambini e genitori lavoreranno insieme ad una piccola creazione.

Visita ludico-esplorativa alla Casa di Colombo, seguita da attività laboratoriale presso Museo di Sant’Agostino

Laboratorio per famiglie: genitori e bambini (4-10 anni)

Orario: 10.30 (Casa di Colombo)

Il numero dei posti è limitato, max 10 bambini con 2 accompagnatori ciascuno

E’ consigliata la prenotazione tel. 010 2511263 – msa@coopculture.it

Costo: ingresso gratuito, laboratorio € 5 a bambino

Attività a cura di Coop Culture e Coop Zoe