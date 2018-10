Ponte Morandi, nuovo bypass per i tir tra l’aeroporto e via della Superba

Genova – E’ prevista per oggi l’apertura del nuovo bypass che dal casello di Genova Aeroporto, attraverso via Pionieri e Aviatori d’Italia, conduce i mezzi pensanti su via della Superba.

Con l’apertura di questo nuovo percorso, i mezzi pesanti non dovranno più transitare dalla rotonda di Sestri Ponente e da via Siffredi con un consistente alleggerimento per la viabilità cittadina.

Come ha spiegato anche il sindaco di Genova Marco Bucci, il transito su via della Superba è in aumento con un numero di mezzi pesanti in transito che sfiora quasi le 6.500 unità.

Un notevole vantaggio per il traffico di via Guido Rossa, notevolmente ridotto.

Nei prossimi giorni saranno portati avanti i lavori per il collegamento diretto tra via Guido Rossa e l’ingresso con l’autostrada.

L’apertura del cosiddetto “lotto 10”, secondo il primo cittadino, potrebbe avvenire entro fine novembre: nei fine settimana del 20 e 21 e del 27 e 28 ottobre è prevista la chiusura notturna di via Siffredi, in modo da consentire ai tecnici di montare il ponte.

Durante il fine settimana, inoltre, sarà aperta anche via 30 giugno.