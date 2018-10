Ponte Morandi, oggi apre il nuovo collegamento per Tir tra Autostrada e via della Superba

Genova – Un nuovo collegamento tra l’autostrada A10e la viabilità cittadina per i Tir provenienti dal casello autostradale di Genova Aeroporto e diretti al Porto. Inaugurazione in giornata per la nuova bretella in grado di deviare gran parte del traffico pesante in uscita dall’autostrada e diretto ai valichi portuali. E’ stata modificata la viabilità di raccordo tra il casello di Genova Aeroporto, tra Cornigliano e Sestri Ponente e la nuova arteria riservata ai TIR denominata via della Superba. La vecchia rampa autostradale che consentiva alle auto di immettersi nel traffico di Cornigliano, in direzione centro città, viene ora riservata ai Tir ed ai mezzi pesanti che devono però girare a destra e proseguire verso l’aeroporto dove, attraverso la rotonda, si immettono nella viabilità a loro riservata.

Una novità importante per il traffico cittadino perchè, di fatto, devia gran parte dei Tir dalla normale viabilità cittadina e li indirizza verso strade a loro riservate. Si ridurranno i mezzi “impazziti” che finiscono per incastrarsi nella viabilità locale, diminuiranno i trasporti pesanti che intasavano il traffico ed anche i trasportatori guadagneranno tempo evitando di finire incolonnati nel traffico locale per raggiungere il Porto.

Il provvedimento sarà seguito, domenica prossima, dalla riapertura di via 30 giugno 1960 che collega la Valpolcevera con Cornigliano e con il resto della città.